Суд прекратил дело экс-директора ИМО КФУ Хайрутдинова в связи с его смертью

«В связи с трагическими обстоятельствами нами принято решение о прекращении участия в судебных разбирательствах в отношении отца. У нас нет ни сил, ни желания дальше что-либо выяснять. Мы знаем, что полностью был возмещен ущерб, также в деле имеется вещественное доказательство в размере 570 тысяч рублей. У отца остались несовершеннолетние дети, было бы разумно вернуть эти деньги», — сказала на заседании дочь Хайрутдинова.