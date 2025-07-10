Фельдшеру выстрелили в грудь в Жамбылской области

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное расследование, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
О состоянии коллеги рассказали в Управлении здравоохранения Жамбылской области.
"Пациенту была срочно проведена операция, в ходе которой пуля, вошедшая на глубину 1 сантиметра, успешно извлечена. В настоящее время состояние пострадавшего стабильное, угрозы для жизни нет.
Пациент наблюдается в динамической палате. В динамике — без ухудшения", — поделились в пресс-службе ведомства.
Отметим, что нападения на медработников в Казахстане — не редкость.