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Лесной пожар в Каменском районе Ростовской области ликвидировали

Врио главы Ростовской области сообщил о ликвидации пожара в Каменском лесничестве.

Источник: Комсомольская правда

Крупный лесной пожар в Каменском районе Ростовской области ликвидировали. Об этом днем 10 июля в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Пострадавших и жертв нет. Спасибо всем, кто принимал участие в борьбе с огнем, — написал Юрий Слюсарь.

Пост был опубликован в 15:25. Ранее пресс-служба МЧС информировала о локализации горения на площади в 433 га (низовой пожар составил 375 га, верховой — 58 га).

Напомним, пожар на территории Уляшкинского участкового лесничества в Каменском лесничестве тушили с 9 июля. Пламя неуклонно распространялось, ликвидировать его смогли только во второй половине дня 10 июля.

Известно, что на месте происшествия от РСЧС задействовали 293 человека и 91 единицу техники, в том числе от МЧС — 69 человек и 19 спецмашин.