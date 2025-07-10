Крупный лесной пожар в Каменском районе Ростовской области ликвидировали. Об этом днем 10 июля в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Пострадавших и жертв нет. Спасибо всем, кто принимал участие в борьбе с огнем, — написал Юрий Слюсарь.
Пост был опубликован в 15:25. Ранее пресс-служба МЧС информировала о локализации горения на площади в 433 га (низовой пожар составил 375 га, верховой — 58 га).
Напомним, пожар на территории Уляшкинского участкового лесничества в Каменском лесничестве тушили с 9 июля. Пламя неуклонно распространялось, ликвидировать его смогли только во второй половине дня 10 июля.
Известно, что на месте происшествия от РСЧС задействовали 293 человека и 91 единицу техники, в том числе от МЧС — 69 человек и 19 спецмашин.