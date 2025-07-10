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Собянин: на подлете к Москве сбит БПЛА

Над Подмосковьем сбит беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе специалистов на месте происшествия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в направлении Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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