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На мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле привезли труп женщины

Сотрудник мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле обнаружили труп женщины.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго», тело привезли вместе с мусором и обнаружили уже на конвейерной ленте.

«После разгрузки мусоровоза на ленте конвейера работники предприятия, осуществляющие сортировку, обнаружили труп женщины. На место сразу же были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Ведутся следственные действия», — сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что все мусоровозы, прибывающий на МСК, оснащены системой ГЛОНАСС, позволяющей отслеживать маршрут и точки, с которых забирался мусор. После забора, машина направляется в зону разгрузки, где установлено специальное оборудование — пакеторазрыватель. И уже после этого отходы попадают на ленту конвейера для сортировки.