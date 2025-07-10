На мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле привезли труп женщины

Там также добавили, что все мусоровозы, прибывающий на МСК, оснащены системой ГЛОНАСС, позволяющей отслеживать маршрут и точки, с которых забирался мусор. После забора, машина направляется в зону разгрузки, где установлено специальное оборудование — пакеторазрыватель. И уже после этого отходы попадают на ленту конвейера для сортировки.