На мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле привезли труп женщины

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго», тело привезли вместе с мусором и обнаружили уже на конвейерной ленте.
«После разгрузки мусоровоза на ленте конвейера работники предприятия, осуществляющие сортировку, обнаружили труп женщины. На место сразу же были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Ведутся следственные действия», — сообщили в пресс-службе.
Там также добавили, что все мусоровозы, прибывающий на МСК, оснащены системой ГЛОНАСС, позволяющей отслеживать маршрут и точки, с которых забирался мусор. После забора, машина направляется в зону разгрузки, где установлено специальное оборудование — пакеторазрыватель. И уже после этого отходы попадают на ленту конвейера для сортировки.