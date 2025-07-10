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В районе Башкирии закрыли движения по аварийному мосту

В Башкирии закрыли проезд через аварийный мост.

Источник: Комсомольская правда

В Зианчуринском районе Башкирии перекрыли движение грузового транспорта по мосту через реку Идяш. Как пояснили в управлении дорожного хозяйства, конструкция признана аварийной и больше не может выдерживать нагрузки. Ограничения ввели с 16:30 10 июля.

Для грузовых машин организовали объезд через села Абуляисово, Арсеново, Старозианчурино и Куруил. Точный маршрут можно увидеть на карте.

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