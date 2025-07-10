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Четыре человека погибли в жестком ДТП под Севастополем

Авария произошла на трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь.

Источник: Полиция Севастополя

Четыре человека погибли в жестком ДТП под Севастополем, сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу.

Авария произошла на трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь днем 10 июля.

По предварительной информации, в результате столкновения двух транспортных средств также пострадали два человека — их доставили в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователь.

Ранее «АиФ-Крым» писал — в Симферополе в ДТП попал автобус с 10 пассажирами. Водитель, 65-летний мужчина, при повороте налево не уступил «Фольксвагену» под управлением 20-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении.

Автобус перевозил работников одной из организаций города.