Четыре человека погибли в жестком ДТП под Севастополем, сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу.
Авария произошла на трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь днем 10 июля.
По предварительной информации, в результате столкновения двух транспортных средств также пострадали два человека — их доставили в медучреждение.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователь.
Ранее «АиФ-Крым» писал — в Симферополе в ДТП попал автобус с 10 пассажирами. Водитель, 65-летний мужчина, при повороте налево не уступил «Фольксвагену» под управлением 20-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении.
Автобус перевозил работников одной из организаций города.