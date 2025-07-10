На фестивале Индии в Москве пострадали три человека

В публикации говорится, что артисты готовились к выступлению на Манежной площади. Они вышли на сцену босиком, так как индийские танцы принято исполнять именно так. Однако выступающие не учли, что сцена сильно нагрелась от солнца, и получили сильные ожоги ног.