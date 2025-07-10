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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация.

Источник: © РИА Новости

«Аэропорт Калуга (“Грабцево”; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.