В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

«Аэропорт Калуга (“Грабцево”; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в Росавиации.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация.
«Аэропорт Калуга (“Грабцево”; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в Росавиации.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.