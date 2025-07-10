Land Cruiser и две легковые сошлись на Р-23 под Мшинской, в больницу уехали четверо

Около 14 часов дня 10 июля на 114-м километре федеральной автодороги Петербург — Псков, возле Мшинской в направлении Пскова, столкнулись три автомобиля, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Как уточняет 47news, участниками стали Honda Accord, Toyota Land Cruiser Prado и Skoda Rapid.
Судя по кадрам с места ДТП, у «Хонды» и «Ленд Крузера» сильно разбиты передние части, а «Шкода» улетела в кювет. По предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека. Их доставили в лужскую больницу.
На месте ДТП работают специальные и дорожные службы. На участке трассы организовано реверсивное движение, добавили в дорожном управлении.