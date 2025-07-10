Пять молодых девушек погибли в ДТП под Севастополем

Пять девушек в возрасте от 17 до 19 лет погибли в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ с микроавтобусом на трассе Севастополь — Симферополь. Об этом сообщает УМВД по городу Севастополю.
Авария произошла сегодня около 14:20. По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулем автомобиля ВАЗ при выезде не предоставила преимущество микроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter, что привело к столкновению.
Все погибшие были пассажирами ВАЗа. 45-летнему водителю микроавтобуса медицинская помощь была оказана на месте.