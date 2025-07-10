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Пять молодых девушек погибли в ДТП под Севастополем

Пять девушек в возрасте от 17 до 19 лет погибли в результате столкновения ВАЗа и Mercedes-Benz Sprinter на трассе Севастополь — Симферополь.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Пять девушек в возрасте от 17 до 19 лет погибли в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ с микроавтобусом на трассе Севастополь — Симферополь. Об этом сообщает УМВД по городу Севастополю.

Авария произошла сегодня около 14:20. По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулем автомобиля ВАЗ при выезде не предоставила преимущество микроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter, что привело к столкновению.

Все погибшие были пассажирами ВАЗа. 45-летнему водителю микроавтобуса медицинская помощь была оказана на месте.