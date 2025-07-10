Двое детей попали в больницу после жуткого ДТП с фурой и Citroen под Минском. Подробности сообщили в пресс-службе ГАИ Минской области.
Согласно предварительным данным, 10 июля, в четверг, примерно в 12.00 62-летний водитель, находившийся за рулем грузовика МАЗ, на первом километра автодороги Н-24956 «Подъезд к городскому поселку Мачулищи от автомобильной дороги Р-23 Минск — Микашевичи» в момент выезда со второстепенной дороги, не пропустил 40-летнего водителя автомобиля Citroen. Он ехал по главной дороге со стороны Мачулищей.
В ГАИ отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель Citroen, и три пассажира: 33-летняя женщина и двое детей в возрасте пяти и девяти лет, были доставлены в больницу.
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