Двое детей попали в больницу после жуткого ДТП с фурой и Citroen под Минском

Согласно предварительным данным, 10 июля, в четверг, примерно в 12.00 62-летний водитель, находившийся за рулем грузовика МАЗ, на первом километра автодороги Н-24956 «Подъезд к городскому поселку Мачулищи от автомобильной дороги Р-23 Минск — Микашевичи» в момент выезда со второстепенной дороги, не пропустил 40-летнего водителя автомобиля Citroen. Он ехал по главной дороге со стороны Мачулищей.