Необычная свадьба прошла в уфимском роддоме

В Республиканском перинатальном центре имени Куватова в Уфе произошло трогательное событие: беременной пациентке и ее возлюбленному официально оформили брак прямо в медицинском учреждении.
Как пояснили в роддоме, подобные церемонии случаются нечасто, но законодательство допускает регистрацию брака вне стен ЗАГСа в особых случаях, включая беременность. Медперсонал, привыкший к радостным моментам рождения детей, на этот раз стал свидетелем создания новой семьи.
— Выбор роддома для бракосочетания стал нестандартным, но очень символичным решением, — сказали в РКБ им. Куватова.
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