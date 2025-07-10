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Необычная свадьба прошла в уфимском роддоме

Беременная уфимка сыграла свадьбу в стенах роддома.

Источник: Комсомольская правда

В Республиканском перинатальном центре имени Куватова в Уфе произошло трогательное событие: беременной пациентке и ее возлюбленному официально оформили брак прямо в медицинском учреждении.

Как пояснили в роддоме, подобные церемонии случаются нечасто, но законодательство допускает регистрацию брака вне стен ЗАГСа в особых случаях, включая беременность. Медперсонал, привыкший к радостным моментам рождения детей, на этот раз стал свидетелем создания новой семьи.

— Выбор роддома для бракосочетания стал нестандартным, но очень символичным решением, — сказали в РКБ им. Куватова.

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