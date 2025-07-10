Были одни, без присмотра: 11-летний ребенок получил травмы после падения в санатории Башкирии

В Гафурийском районе Башкирии во время отдыха в санатории «Красноусольский» произошел несчастный случай с 11-летним Усманом. По словам родителей, дети остались без присмотра воспитателей, и мальчик, сидевший на подоконнике, выпал из открытого окна второго этажа. Окна были распахнуты из-за духоты в помещении, передает «Честный репортаж».
Медики скорой доставили школьника в больницу, где зафиксировали перелом руки, множественные ушибы и ссадины. После наложения гипса ребенка вернули в санаторий, однако позже родители забрали его домой, где обнаружили и другие травмы: отечность лица и гематомы, которые не выявили при первичном осмотре.
Сейчас семья требует извинений и компенсации за причиненный вред, однако администрация санатория отказывается идти на диалог.
В то же время стерлитамакский следственный отдел СК РФ начал проверку по факту оказания услуг, не соответствующих нормам безопасности. Следователи выясняют, насколько добросовестно сотрудники санатория выполняли свои обязанности по присмотру за детьми.
— По итогам проверки будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкирии.
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