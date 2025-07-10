Были одни, без присмотра: 11-летний ребенок получил травмы после падения в санатории Башкирии

Медики скорой доставили школьника в больницу, где зафиксировали перелом руки, множественные ушибы и ссадины. После наложения гипса ребенка вернули в санаторий, однако позже родители забрали его домой, где обнаружили и другие травмы: отечность лица и гематомы, которые не выявили при первичном осмотре.