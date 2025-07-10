Число погибших в жутком ДТП в Крыму выросло до пяти

Авария произошла в четверг на автодороге Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Автомобиль ВАЗ не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz Sprinter, в результате чего произошло столкновение.
Погибли четыре девушки, находившиеся в легковушке. 18-летнюю девушку, находившуюся за рулем ВАЗа, экстренно госпитализировали.
«Девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ, к сожалению, тоже погибла», — сообщили в полиции Севастополя.
Как сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю, по факту аварии и гибели людей возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий с назначением всех необходимых экспертиз.