Число погибших в жутком ДТП в Крыму выросло до пяти

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. 18-летняя водитель автомобиля ВАЗ, четыре пассажирки которого погибли в результате столкновения с микроавтобусом под Севастополем, скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.