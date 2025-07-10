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Число погибших в жутком ДТП в Крыму выросло до пяти

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. 18-летняя водитель автомобиля ВАЗ, четыре пассажирки которого погибли в результате столкновения с микроавтобусом под Севастополем, скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла в четверг на автодороге Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Автомобиль ВАЗ не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz Sprinter, в результате чего произошло столкновение.

Погибли четыре девушки, находившиеся в легковушке. 18-летнюю девушку, находившуюся за рулем ВАЗа, экстренно госпитализировали.

«Девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ, к сожалению, тоже погибла», — сообщили в полиции Севастополя.

Как сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю, по факту аварии и гибели людей возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий с назначением всех необходимых экспертиз.