В Малайзии потерпел крушение полицейский вертолет

В середине июня в южном пригороде Афин вертолет с американскими туристами упал в море. Воздушное судно рухнуло прежде, чем смогло набрать высоту. Пассажиры по указанию пилота самостоятельно выбрались из кабины. Никто из пяти людей на борту не пострадал. Эксперты полагают, что вертолет мог рухнуть из-за перегрузки или человеческой ошибки. Стало известно, что у воздушного судна не было сертификата на посадку на пристани.