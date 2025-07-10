Ландшафтный пожар разгорелся на 1000 кв. метров на улице Ажурной в Ростове

По информации экстренного ведомства, вызов на Ажурную, 26 поступил в 16:05. Сухая растительность была охвачена огнем на площади в 800 кв. метров. Локализовали горение в 17:04 на территории в 1000 кв. метров. Сейчас еще ведется тушение.