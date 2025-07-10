Ландшафтный пожар разгорелся на 1000 кв. метров на улице Ажурной в Ростове

Днем 10 июля в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону вспыхнул ландшафтный пожар. К этому моменту он уже локализован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По информации экстренного ведомства, вызов на Ажурную, 26 поступил в 16:05. Сухая растительность была охвачена огнем на площади в 800 кв. метров. Локализовали горение в 17:04 на территории в 1000 кв. метров. Сейчас еще ведется тушение.
На месте происшествия от РСЧС задействовали 23 человека и девять единиц техники, в том числе от МЧС России — 17 человек и семь единиц техники.
Напомним, также сегодня в Каменском районе Ростовской области потушили крупный лесной пожар.
Подпишись на нас в Telegram.