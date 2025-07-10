Прокуратура Ленобласти выявила нарушения качества воды для 25 тыс. жителей

«В Кингисеппе зафиксировано превышение показателей мутности в 2,5 раза, цветности и перманганатной окисляемости — в 1,5 раза. Аналогичные нарушения выявлены при отборах проб питьевой воды, поставляемой более чем 25 тыс. потребителей в г. Отрадное», — говорится в сообщении.