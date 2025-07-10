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Прокуратура Ленобласти выявила нарушения качества воды для 25 тыс. жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Прокуратура выявила нарушения качества питьевой воды, поставляемой более чем 25 тыс. жителей Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В Кингисеппе зафиксировано превышение показателей мутности в 2,5 раза, цветности и перманганатной окисляемости — в 1,5 раза. Аналогичные нарушения выявлены при отборах проб питьевой воды, поставляемой более чем 25 тыс. потребителей в г. Отрадное», — говорится в сообщении.

Заместитель прокурора области внес представление генеральному директору ГУП «Леноблводоканал» об устранении нарушений. Надзорное ведомство продолжает контролировать ситуацию.

Проверка проводилась по поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского.