В Коми эвакуировали аэропорт

Сегодня Минтранс России объявил об открытии аэропорта Геленджика. Его закрыли сразу после начала специальной военной операции и больше трех лет он не принимал рейсы. Формально аэропорт возобновил работу 10 июля, но самолеты полетят чуть позже — с 18 июля. Первый рейс выполнит авиакомпания «Аэрофлот». В целях безопасности самолеты будут летать в Геленджик только в светлое время суток — с 8:30 до 20:00 по московскому времени. В первое время аэропорт будет обслуживать до трех рейсов в день.