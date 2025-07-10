На Кубани арестовали криминального авторитета

В январе 2025 года, по информации СУСК, к фигуранту обратилась местная жительница, знающая о его положении в криминальной среде, и попросила помочь изъять иномарку у своего супруга, с которым у женщины возникли разногласия относительно права владения машиной. Фигурант согласился и привлек к делу своего 46-летнего знакомого. Фигуранты 23 января 2025 года встретились с мужчиной в темрюкском кафе, где под угрозами тяжких травм и уничтожения его имущества потребовали передать автомобиль стоимостью 710 тысяч рублей или такую же сумму его супруге.