На Кубани арестовали криминального авторитета

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю… возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города Темрюка и его знакомого, которые в зависимости от роли каждого подозреваются в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ) и вымогательстве (пункты “а” и “г” части 2 статьи 163 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, с апреля 2023 года 27-летний подозреваемый занимал высшее положение в преступной иерархии, его распоряжениям подчинялись преступники более низкого положения, а сам он, будучи авторитетом, распространял свое влияние на территории Темрюкского района.
В январе 2025 года, по информации СУСК, к фигуранту обратилась местная жительница, знающая о его положении в криминальной среде, и попросила помочь изъять иномарку у своего супруга, с которым у женщины возникли разногласия относительно права владения машиной. Фигурант согласился и привлек к делу своего 46-летнего знакомого. Фигуранты 23 января 2025 года встретились с мужчиной в темрюкском кафе, где под угрозами тяжких травм и уничтожения его имущества потребовали передать автомобиль стоимостью 710 тысяч рублей или такую же сумму его супруге.
Оба подозреваемых были задержаны следователем СК при силовой поддержке Росгвардии, они арестованы.