В Ростове женщина получила срок за две попытки передать взятку

— Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону назначил по совокупности преступлений шесть лет колонии общего режима, а также штраф в 1,5 млн рублей. Заключение отсрочили до того момента, когда ребенку женщины исполнится 14 лет, — сообщили в пресс-службе судов региона.