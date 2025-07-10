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В Ростове женщина получила срок за две попытки передать взятку

В Ростове попытка посредничества при взятке вылилась для женщины колонией и штрафом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростова-на-Дону вынесли приговор по делу о покушении на передачу взятки. Всего доказали два эпизода нарушения закона (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Предварительно, подозреваемая «покушалась на посредничество во взяточничестве и была готова помочь договориться теми, кто давал и получал подкуп». Женщину уличили «в нарушении с использованием служебного положения в особо крупном размере».

Известно, что сама подсудимая еще до слушаний признала свою вину, раскаялась и активно помогала следствию.

— Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону назначил по совокупности преступлений шесть лет колонии общего режима, а также штраф в 1,5 млн рублей. Заключение отсрочили до того момента, когда ребенку женщины исполнится 14 лет, — сообщили в пресс-службе судов региона.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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