В Ростове женщина получила срок за две попытки передать взятку

В Ростова-на-Дону вынесли приговор по делу о покушении на передачу взятки. Всего доказали два эпизода нарушения закона (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
Предварительно, подозреваемая «покушалась на посредничество во взяточничестве и была готова помочь договориться теми, кто давал и получал подкуп». Женщину уличили «в нарушении с использованием служебного положения в особо крупном размере».
Известно, что сама подсудимая еще до слушаний признала свою вину, раскаялась и активно помогала следствию.
— Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону назначил по совокупности преступлений шесть лет колонии общего режима, а также штраф в 1,5 млн рублей. Заключение отсрочили до того момента, когда ребенку женщины исполнится 14 лет, — сообщили в пресс-службе судов региона.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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