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Что известно о ДТП в Севастополе, где погибли пять девушек

Пять девушек 2005−2007 годов рождения погибли из-за столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса под Севастополем, сообщили в прокуратуре города.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ДТП

  • По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, авария с участием двух автомобилей произошла в 14:20 мск.
  • По данным прокуратуры города, на выезде из села Верхнесадовое легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Погибшие и пострадавшие

  • По последним данным, в результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля — жительницы Крыма 2005−2007 годов рождения.

Расследование

  • Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
  • По факту ДТП проводится проверка.
  • Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).