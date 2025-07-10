«Этот инцидент был связан с утечкой газа и последовавшем за ним взрывом. На место происшествия направлено пять машин скорой помощи. В результате инцидента пострадали семь человек, все они были доставлены в ближайшие медицинские учреждения», — сказал Табризи, его слова приводит иранское агентство Tasnim.
В Тегеране семь человек пострадали при взрыве в жилом доме
ТЕГЕРАН, 10 июл — РИА Новости. Семь человек пострадали в результате взрыва газа в одном из жилых домов на севере иранской столицы, заявил представитель Организации скорой помощи Тегерана Шервин Табризи.