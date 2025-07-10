В Тегеране семь человек пострадали при взрыве в жилом доме

«Этот инцидент был связан с утечкой газа и последовавшем за ним взрывом. На место происшествия направлено пять машин скорой помощи. В результате инцидента пострадали семь человек, все они были доставлены в ближайшие медицинские учреждения», — сказал Табризи, его слова приводит иранское агентство Tasnim.