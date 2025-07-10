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Житель Башкирии с муляжом оружия напал на росгвардейца

В Башкирии мужчина с муляжом автомата набросился на росгвардейца.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском Белебее компания из четырех подвыпивших мужчин устроила переполох у городского пруда. Как стало известно, один из них, вооружившись макетом автомата, начал угрожать сотрудникам Росгвардии, несмотря на попытки друзей его успокоить.

Позже нарушитель попытался скрыться на автомобиле, но был быстро задержан правоохранителями. Как уточнили в МВД Башкирии, в отношении мужчины составили административный протокол за неповиновение полиции.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, 36-летний мужчина признан виновным и отправлен под арест на две недели.

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