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Оперся о защитную сетку, а она не выдержала: В Молдове четырехлетний ребенок выпал с четвертого этажа — его в тяжелом состоянии доставили в больницу

Начато расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

Источник: Комсомольская правда

4-летний ребенок упал с 4-го этажа многоквартирного дома в Бельцах. Инцидент произошел в среду, 9 июля, около 18:10.

Бригады скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. Полицейские установили, что окно в квартире было открыто, а ребенок облокотился на защитную сетку, которая не выдержала и упала с высоты.

В момент происшествия в квартире находилась мать ребенка.

Пострадавшего срочно доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии.

Начато расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

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