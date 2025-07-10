В Азербайджане арестовали двух бывших бойцов «Вагнера»

Как отмечается, указанные лица «совершили ряд преступных действий» как на территории Азербайджана, так и за его пределами. Кроме того, они якобы были лично отобраны руководителем «Вагнера» Евгением Пригожиным для освобождения от отбывания наказания и привлечения к «участию в боевых операциях за денежное вознаграждение».