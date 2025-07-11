На территорию Калининградского зоопарка ворвались подростки на электросамокатах

«Опыт показывает, что таких весельчаков очень несложно найти и примерно наказать. Последний раз полиция проделала такое с группой подростков, которые забрались в вольер осликов и пилили оттуда бодрые тиктоки. Нашли и призвали к ответу и тиктокеров, и их родителей», — прокомментировали в зоопарке.