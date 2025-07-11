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На территорию Калининградского зоопарка ворвались подростки на электросамокатах

Охранник не смог их сразу поймать.

Источник: Калининградский зоопарк

На территорию калининградского зоопарка ворвались трое подростков на двух электросамокатах. Они открыли дверь входа в зоопарк на улице Чайковского и погнали куда глаза глядят. Охранник среагировал, но поймать нарушителей не смог.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, хулиганы пронеслись на самокатах по зоопарку и только у противоположного входа охранник остановил их грудью.

Действия подростков попали на запись видеокамер.

Руководство зоопарка намерено написать заявление в полицию. Подростков хотят наказать.

«Опыт показывает, что таких весельчаков очень несложно найти и примерно наказать. Последний раз полиция проделала такое с группой подростков, которые забрались в вольер осликов и пилили оттуда бодрые тиктоки. Нашли и призвали к ответу и тиктокеров, и их родителей», — прокомментировали в зоопарке.