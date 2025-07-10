Стало известно, какое Кехману предъявили обвинение

Директору МХАТа имени М. Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.
«Обвинение уже предъявлено, он не арестован, отпустили под подписку о невыезде», — сказал собеседник ТАСС в окружении Кехмана.
Силовики пришли с обысками к Кехману накануне, 9 июля. Обыски прошли по делу о присвоении и растрате при реконструкции сцены МХАТа, возбужденном СК по материалам ФСБ. Силовики в рамках дела приходили, в частности, во МХАТ.
У Кехмана — задолженность по кредитным платежам на сумму 17,8 млрд руб., сообщали ТАСС и «РИА Новости». Указывалось, что долги тянутся за ним с 2021 года.
Кехман стал генеральным директором МХАТ им. Горького в октябре 2021 года. В декабре того же года Кехман сообщил, что с мая 2022 года в здании театра начнется капитальный ремонт. Его стоимость он оценил в 5−6 млрд руб. Речь шла о создании новой верхней сцены и механизации нижней при участии итальянских и немецких компаний.
Финансовые показатели МХАТа при Кехмане значительно выросли. По итогам 2024 года, как следует из отчета о финансовых результатах деятельности театра, доходы составили 1,9 млрд руб., год к году показатель почти не изменился. Практически вся сумма была обеспечена доходами от оказания платных услуг. Для сравнения, в 2021 году доходы МХАТ составляли 814,4 млн руб.: до октября того года театр возглавлял Эдуард Бояков.
Расходы МХАТа за 2024 год достигли 2,5 млрд руб. против 2,3 млрд руб. годом ранее. Из них 713,2 млн руб. ушли на зарплаты и прочие выплаты персоналу, 865,9 млрд руб. — на различные работы и услуги, преимущественно связанные с «содержанием имущества» (488,8 млн руб.), 921,3 млн руб. — различные операции с активами, в основном амортизацию.
Чистый операционный убыток МХАТа по итогам года составил 624,8 млн руб. Годом ранее он был почти в два раза меньше — 339,6 млн руб.
В феврале 2024 года Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главного бухгалтера МХАТ им. Горького Галину Гетьман к четырем годам лишения свободы условно.