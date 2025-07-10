Стало известно, какое Кехману предъявили обвинение

Финансовые показатели МХАТа при Кехмане значительно выросли. По итогам 2024 года, как следует из отчета о финансовых результатах деятельности театра, доходы составили 1,9 млрд руб., год к году показатель почти не изменился. Практически вся сумма была обеспечена доходами от оказания платных услуг. Для сравнения, в 2021 году доходы МХАТ составляли 814,4 млн руб.: до октября того года театр возглавлял Эдуард Бояков.