В Башкирии мужчина «слил» интимные фото бывшей жены

Несмотря на развод, пара продолжала жить в одном доме, что регулярно приводило к конфликтам. В апреле этого года мужчина взял телефон бывшей жены и обнаружил там личные фотографии. Заревновав ее, он сделал снимки этих изображений и разослал их родственникам женщины через мессенджер.