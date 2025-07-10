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В Башкирии мужчина «слил» интимные фото бывшей жены

Житель Башкирии оштрафован за распространение интимных фото бывшей жены.

Источник: Комсомольская правда

В Кумертау завершилось судебное разбирательство в отношении местного жителя, который нарушил частную жизнь своей бывшей супруги. Мужчина «слил» интимные фото экс-жены.

Несмотря на развод, пара продолжала жить в одном доме, что регулярно приводило к конфликтам. В апреле этого года мужчина взял телефон бывшей жены и обнаружил там личные фотографии. Заревновав ее, он сделал снимки этих изображений и разослал их родственникам женщины через мессенджер.

Суд признал его действия незаконными и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей. Решение уже вступило в силу.

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