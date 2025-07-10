В Башкирии мужчина «слил» интимные фото бывшей жены

В Кумертау завершилось судебное разбирательство в отношении местного жителя, который нарушил частную жизнь своей бывшей супруги. Мужчина «слил» интимные фото экс-жены.
Несмотря на развод, пара продолжала жить в одном доме, что регулярно приводило к конфликтам. В апреле этого года мужчина взял телефон бывшей жены и обнаружил там личные фотографии. Заревновав ее, он сделал снимки этих изображений и разослал их родственникам женщины через мессенджер.
Суд признал его действия незаконными и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей. Решение уже вступило в силу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.