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Четыре ребенка утонули в Башкирии

В Башкирии с начала года на водоемах утонули 28 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии установилась жаркая погода, порой температура воздуха достигает +30°C. В таких условиях многие жители республики стремятся охладиться у водоемов, что вызывает серьезную обеспокоенность спасателей.

По данным республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, с начала года в регионе уже утонули 28 человек, включая четверых детей. Чтобы предотвратить новые трагедии, спасатели принимают дополнительные меры: открывают оборудованные пляжи, проводят разъяснительную работу среди населения и регулярно патрулируют водоемы.

Однако, как отмечают специалисты, многие продолжают рисковать, игнорируя элементарные правила безопасности.

— Купаться только в специально отведенных местах;

— Отказ от алкоголя перед посещением водоема;

— Не плавать в одиночку;

— Избегать прыжков в воду в незнакомых местах;

— Не заплывать далеко от берега;

— Всегда держать детей в поле зрения.

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