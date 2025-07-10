Четыре ребенка утонули в Башкирии

В Башкирии установилась жаркая погода, порой температура воздуха достигает +30°C. В таких условиях многие жители республики стремятся охладиться у водоемов, что вызывает серьезную обеспокоенность спасателей.
По данным республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, с начала года в регионе уже утонули 28 человек, включая четверых детей. Чтобы предотвратить новые трагедии, спасатели принимают дополнительные меры: открывают оборудованные пляжи, проводят разъяснительную работу среди населения и регулярно патрулируют водоемы.
Однако, как отмечают специалисты, многие продолжают рисковать, игнорируя элементарные правила безопасности.
— Купаться только в специально отведенных местах;
— Отказ от алкоголя перед посещением водоема;
— Не плавать в одиночку;
— Избегать прыжков в воду в незнакомых местах;
— Не заплывать далеко от берега;
— Всегда держать детей в поле зрения.
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