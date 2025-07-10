Чичваркин* появился в базе розыска МВД

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы розыска.
По какой именно статье разыскивается Чичваркин*, не уточняется.
По данным ФССП РФ, в середине мая приставы возбудили на бизнесмена исполнительное производство, предметом которого стал «штраф как вид наказания по делам об АП (административных правонарушениях — ред.), назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд)». Общая сумма долга составила более 25 тысяч рублей, из которых 23 тысячи — основной долг, а также две тысячи исполнительского сбора.
В Гагаринском суде Москвы РИА Новости в декабре 2024 года сообщали, что Чичваркин* был оштрафона за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента.
Тогда в суде не уточнили сумму взыскания, в судебных документах сумма штрафа также не указывается, однако согласно части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, по которой и оштрафовали бизнесмена, нарушение влечет административный штраф от 30 тысяч рублей.
Минюст РФ включил Чичваркина* в реестр иностранных агентов в июне 2022 года.
* Физическое лицо, внесенное в список иноагентов