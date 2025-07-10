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На трассе в Башкирии мужчина погиб в лобовой аварии с грузовиком

На трассе под Иглино произошла смертельная авария.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Иглинском районе Башкирии. По предварительным данным, около 18:00 на 1531 километре автодороги 54-летний водитель Suzuki SX4, двигавшийся в сторону Челябинска из Уфы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем MAN под управлением 38-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе республиканской ГАИ, в результате лобового столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

По факту трагедии начато разбирательство.

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