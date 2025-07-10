На трассе в Башкирии мужчина погиб в лобовой аварии с грузовиком

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Иглинском районе Башкирии. По предварительным данным, около 18:00 на 1531 километре автодороги 54-летний водитель Suzuki SX4, двигавшийся в сторону Челябинска из Уфы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем MAN под управлением 38-летнего мужчины.