На ТЭЦ-1 в Пензе произошел пожар

Вечером 10 июля на Пензенской ТЭЦ-1 произошло возгорание в одном из трансформаторов, которые используются для передачи энергии. Об этом стало известно из официального Telegram-канала компании «Т Плюс», которая занимается поставкой ресурсов.
«Причины произошедшего выясняются. Электроснабжение и подача ГВС нарушены», — говорится в сообщении от ресурсоснабжающей компании.
Отмечается, что клубы черного дыма видны из разных районов города. Сейчас пожарные выехали на место происшествия, спецслужбы делают все для локализации возгорания. В управлении по чрезвычайным ситуациям региона сообщили, что площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В данный момент на месте работают пожарные бригады.
Ранее KP.RU сообщил, что в жилом ЖВ в Ростове произошло возгорание. Пожарным удалось быстро ликвидировать пожар.