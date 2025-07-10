На ТЭЦ-1 в Пензе произошел пожар

Отмечается, что клубы черного дыма видны из разных районов города. Сейчас пожарные выехали на место происшествия, спецслужбы делают все для локализации возгорания. В управлении по чрезвычайным ситуациям региона сообщили, что площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В данный момент на месте работают пожарные бригады.