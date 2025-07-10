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На ТЭЦ-1 в Пензе произошел пожар

Экстренные службы выяхали на возгорание ТЭЦ-1 в Пензе.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 10 июля на Пензенской ТЭЦ-1 произошло возгорание в одном из трансформаторов, которые используются для передачи энергии. Об этом стало известно из официального Telegram-канала компании «Т Плюс», которая занимается поставкой ресурсов.

«Причины произошедшего выясняются. Электроснабжение и подача ГВС нарушены», — говорится в сообщении от ресурсоснабжающей компании.

Отмечается, что клубы черного дыма видны из разных районов города. Сейчас пожарные выехали на место происшествия, спецслужбы делают все для локализации возгорания. В управлении по чрезвычайным ситуациям региона сообщили, что площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В данный момент на месте работают пожарные бригады.

Ранее KP.RU сообщил, что в жилом ЖВ в Ростове произошло возгорание. Пожарным удалось быстро ликвидировать пожар.