Самарский облсуд продлил арест Зинину и Дахно по делу экс-главы МЧС региона

Позже по делу экс-главы самарского МЧС задержали еще шесть человек. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Теперь его рассматривает суд. Ранее Ян Гущин рассказал, как давал взятки Олегу Бойко. 13 мая экс-руководителя самарского союза противопожарных объединений Гущина признали виновным и лишили свободы на шесть лет.