Самарский облсуд продлил арест Зинину и Дахно по делу экс-главы МЧС региона

В четверг, 10 июля, в Самаре еще двум фигурантам уголовного дела о даче взяток бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко продлили срок содержания под стражей. Речь идет о Зинине и Дахно. Об этом сообщили в областном суде.
«10 июля рассмотрены апелляционные жалобы. Защитники просили изменить решение и выбрать более мягкую меру пресечения. Оснований для изменения мер пресечения нет», — рассказали в пресс-службе.
В связи с этим экс-начальник пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин и бывший руководитель управления гражданской защиты администрации Самары Игорь Дахно останутся в СИЗО по 7 ноября 2025 года. Такое же решение приняли в отношении самого Олега Бойко.
Напомним, экс-начальник регионального МЧС признался в получении колоссальной суммы — более 25 млн рублей. Его обвиняют во взятке в особо крупном размере. За вознаграждение генерал-майор оказывал покровительство при работах по организации пожарной безопасности. Бойко находится под стражей с декабря 2023 года.
Позже по делу экс-главы самарского МЧС задержали еще шесть человек. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Теперь его рассматривает суд. Ранее Ян Гущин рассказал, как давал взятки Олегу Бойко. 13 мая экс-руководителя самарского союза противопожарных объединений Гущина признали виновным и лишили свободы на шесть лет.