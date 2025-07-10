Жителей сотни населенных пунктов в Харьковской области эвакуируют

Он также отметил, что на территории Шевченковской общины Купянского района продолжаются мероприятия по обязательной эвакуации жителей. По его словам, направления, ведущие к Купянску, остаются наиболее проблемными с точки зрения организации эвакуации в регионе, поэтому требуется ускорить темпы вывоза населения. В случае если динамика останется прежней, региональные власти будут вынуждены перейти к принудительным мерам по эвакуации граждан.