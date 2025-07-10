Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей сотни населенных пунктов в Харьковской области эвакуируют

Харьковская областная военная администрация (ОВА) проводит процесс эвакуации населения из 325 населенных пунктов региона. Об этом рассказал в эфире украинского телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Из Харьковской области эвакуируют жителей 325 населенных пунктов (архивное фото).

Харьковская областная военная администрация (ОВА) проводит процесс эвакуации населения из 325 населенных пунктов региона. Об этом рассказал в эфире украинского телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«У нас имеется 325 населенных пунктов, находящихся в статусе эвакуации. Часть из них уже фактически без населения, мы вывезли всех», — сказал Синегубов.

Он также отметил, что на территории Шевченковской общины Купянского района продолжаются мероприятия по обязательной эвакуации жителей. По его словам, направления, ведущие к Купянску, остаются наиболее проблемными с точки зрения организации эвакуации в регионе, поэтому требуется ускорить темпы вывоза населения. В случае если динамика останется прежней, региональные власти будут вынуждены перейти к принудительным мерам по эвакуации граждан.

Ранее украинские власти уже объявляли обязательную эвакуацию граждан из зон боевых действий, включая Донецкую, Харьковскую и приграничные районы Сумской области, откуда было вывезено около 58 тысяч человек. В некоторых населенных пунктах эвакуация осуществлялась частично или не проводилась вовсе, что вызывало опасения за безопасность жителей. Подобные меры обсуждаются и в Запорожской области на фоне продвижения российских войск.