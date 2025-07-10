Евгения Чичваркина* объявили в розыск

9 июля в британских СМИ появилась информация о том, что пятеро англичан, которых признали виновными в поджоге склада с гуманитарными грузами и оборудованием Starlink, якобы действовали по заказу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». По данным журналистов, эта группа планировала серию нападений на объекты, которыми владеет Евгений Чичваркин*, а затем и похищение самого предпринимателя. При обыске у одного из координаторов осужденных были изъяли российский флаг, 20 тысяч фунтов наличными и крупную партию наркотических веществ.