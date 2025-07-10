Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгения Чичваркина* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск российского предпринимателя и основателя сети магазинов «Евросеть» Евгения Чичваркина*. Карточка с его данными в четверг, 10 июля, появилась в базе уголовного розыска российского ведомства.

МВД России объявило в розыск российского предпринимателя и основателя сети магазинов «Евросеть» Евгения Чичваркина*. Карточка с его данными в четверг, 10 июля, появилась в базе уголовного розыска российского ведомства.

В ней говорится, что Чичваркина*, родившегося в Москве в 1974 году, разыскивают по статье Уголовного кодекса, при этом не отмечено, по какой именно, передает РБК.

9 июля в британских СМИ появилась информация о том, что пятеро англичан, которых признали виновными в поджоге склада с гуманитарными грузами и оборудованием Starlink, якобы действовали по заказу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». По данным журналистов, эта группа планировала серию нападений на объекты, которыми владеет Евгений Чичваркин*, а затем и похищение самого предпринимателя. При обыске у одного из координаторов осужденных были изъяли российский флаг, 20 тысяч фунтов наличными и крупную партию наркотических веществ.

11 июня МВД России объявило в розыск российского журналиста Александра Плющева* по статье Уголовного кодекса.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.