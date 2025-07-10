Фигурантам дела о договорном матче «Торпедо» и «КАМАЗ» предъявили обвинения

Напомним, «Торпедо» занял второе место в Первой лиге, заработав путёвку в РПЛ. Однако затем было начато расследование о возможных договорных матчах. Владелец клуба Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов были задержаны правоохранительными органами и арестованы по решению суда. Бухгалтеру Ирине Волковой назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие полагает, что в период с марта по май 2025 года Скородумов предпринял попытки подкупа главного арбитра как минимум в трёх матчах с участием футбольного клуба «Торпедо». Адвокат Соболева заявил о возможном роспуске команды в случае недопущения «Торпедо» к участию в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Вероятным кандидатом на замену «Торпедо» в РПЛ называют «Оренбург», который покинул лигу по итогам предыдущего сезона.