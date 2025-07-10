Фигурантам дела о договорном матче «Торпедо» и «КАМАЗ» предъявили обвинения

По версии следствия, руководство «Торпедо» организовало передачу 1,5 миллиона рублей главному судье матча через посредника, чтобы повлиять на результат игры. Встреча, состоявшаяся 24 мая, завершилась ничьей 1:1, что обеспечило московскому клубу выход в РПЛ. У судьи и посредника провели обыски, после чего суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.
«Подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьёй 184 УК РФ. Следователями Следственного департамента МВД России продолжается работа по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», — заявила Волк.
Напомним, «Торпедо» занял второе место в Первой лиге, заработав путёвку в РПЛ. Однако затем было начато расследование о возможных договорных матчах. Владелец клуба Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов были задержаны правоохранительными органами и арестованы по решению суда. Бухгалтеру Ирине Волковой назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие полагает, что в период с марта по май 2025 года Скородумов предпринял попытки подкупа главного арбитра как минимум в трёх матчах с участием футбольного клуба «Торпедо». Адвокат Соболева заявил о возможном роспуске команды в случае недопущения «Торпедо» к участию в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Вероятным кандидатом на замену «Торпедо» в РПЛ называют «Оренбург», который покинул лигу по итогам предыдущего сезона.