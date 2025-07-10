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Находившегося на затонувшем у Йемена судне россиянина до сих пор не нашли

Движение «Ансар Алла» взяло на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз Eternity C.

Источник: Аргументы и факты

Представитель судоходной компании Cosmoship Management S.A. сообщил РИА Новости, что поиски россиянина, находившегося на борту греческого судна Eternity C, продолжаются. Его местонахождение остается неизвестным.

Напомним, корабль затонул 8 июля после нападения хуситов из движения «Ансар Алла».

«Сегодня-завтра мы ждем каких-то новостей. Его все еще ищут в море. Сейчас мы подбираем человека, который говорит на русском и будет общаться с матерью моряка и с его семьей», — уточнил собеседник агентства.

Греческий телеканал ERT передавал, что в результате инцидента погибли три человека, еще двое получили ранения. Среди раненых — гражданин России, которому была проведена ампутация конечности. При этом издание Times of Israel сообщило о четырех жертвах.

Спасательная операция продолжается уже второй день. В четверг военно-морская миссия ЕС Aspides рассказала о спасении десяти членов экипажа.

Движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, взяло на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз.

Ранее в Сети появились кадры подрыва и затопления в Красном море сухогруза Eternity C.