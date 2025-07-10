Находившегося на затонувшем у Йемена судне россиянина до сих пор не нашли

Представитель судоходной компании Cosmoship Management S.A. сообщил РИА Новости, что поиски россиянина, находившегося на борту греческого судна Eternity C, продолжаются. Его местонахождение остается неизвестным.
Напомним, корабль затонул 8 июля после нападения хуситов из движения «Ансар Алла».
«Сегодня-завтра мы ждем каких-то новостей. Его все еще ищут в море. Сейчас мы подбираем человека, который говорит на русском и будет общаться с матерью моряка и с его семьей», — уточнил собеседник агентства.
Греческий телеканал ERT передавал, что в результате инцидента погибли три человека, еще двое получили ранения. Среди раненых — гражданин России, которому была проведена ампутация конечности. При этом издание Times of Israel сообщило о четырех жертвах.
Спасательная операция продолжается уже второй день. В четверг военно-морская миссия ЕС Aspides рассказала о спасении десяти членов экипажа.
Движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, взяло на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз.
Ранее в Сети появились кадры подрыва и затопления в Красном море сухогруза Eternity C.