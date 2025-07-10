Путь к золотым пескам: в Дагестане откроют дорогу к бархану Сарыкум

По информации, предоставленной Дагестанским государственным природным заповедником, на территории Сарыкумского участка и прилегающих к нему землях встречается более 250 видов наземных позвоночных животных. В их числе — четыре вида амфибий, 21 вид рептилий, 194 вида птиц и 32 вида млекопитающих. При этом 46 видов относятся к редким или находящимся под угрозой исчезновения и включены в Красные книги Российской Федерации и Республики Дагестан.