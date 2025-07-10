Путь к золотым пескам: в Дагестане откроют дорогу к бархану Сарыкум

В Дагестане обустроят подъезд к Сарыкумскому бархану (архивное фото).
В Дагестане обустроят подъездную дорогу к бархану Сарыкум, который считается крупнейшим изолированным песчаным образованием в Европе. Об этом сообщило Министерство по земельным и имущественным отношениям региона.
«В Дагестане обустроят подъезд к Сарыкумскому бархануТакое поручение дал Глава региона Сергей Меликов. Речь идёт о двух участках общей площадью 3 гa, которые сейчас находятся в собственности Кумторкалинского района», — сообщило Министерство по земельным и имущественным отношениям региона в своем официальном telegram-канале.
Бархан Сарыкум расположен на территории Кумторкалинского района Дагестана. Его высота, согласно различным источникам, варьируется от 244 до 262 метров, а площадь составляет примерно 600 гектаров.
По информации, предоставленной Дагестанским государственным природным заповедником, на территории Сарыкумского участка и прилегающих к нему землях встречается более 250 видов наземных позвоночных животных. В их числе — четыре вида амфибий, 21 вид рептилий, 194 вида птиц и 32 вида млекопитающих. При этом 46 видов относятся к редким или находящимся под угрозой исчезновения и включены в Красные книги Российской Федерации и Республики Дагестан.