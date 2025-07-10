«Честь имею»: Старовойт написал странное сообщение перед самоубийством

Через несколько часов Старовойт написал в общую группу, в которой состоял он сам и его заместители. Экс-министр поблагодарил за работу, сказал, что занимался важным для России делом. Текст он завершил фразой: «Честь имею». Тогда никто не придал значения странной формулировке, но позже коллеги поняли, что в тот момент Старовойт уже принял решение, что уйдёт из жизни. Сейчас некоторые его заместители винят себя, что не успели спасти своего начальника от суицида, хотя видели его депрессивное состояние после отставки.