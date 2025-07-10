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Стало известно о пожаре на Пензенской ТЭЦ-1

Крупный пожар произошел на Пензенской ТЭЦ-1 вечером четверга, 10 июля.

Крупный пожар произошел на Пензенской ТЭЦ-1 вечером четверга, 10 июля. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация Т Плюс в своем телеграм-канале.

По информации местных жителей, клубы черного дыма видны из разных частей города.

В компании уточнили, что причины произошедшего устанавливаются.

«Подача горячего водоснабжения и электроснабжение нарушены», — говорится в сообщении.

Также факт пожара подтвердил губернатор Олег Мельниченко. В своем телеграм-канале он сообщил, что находится на месте происшествия и ведет координацию с экстренными службами.

«Запускается резервная система электроснабжения»", — сообщил глава Пензенской области, добавив, что отключения носят временный характер.

По информации ГУ МЧС России по региону, площадь пожара составляет сто квадратных метров.

Предварительно, пострадавших и погибших нет. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание.

Ранее стало известно о крупном пожаре на территории колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» в Соликамске.