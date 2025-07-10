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Власти Литвы эвакуировались в бункер из-за атаки БПЛА

Руководство Литвы было вынуждено спуститься в убежище после того, как на территорию страны со стороны Беларуси проник самодельный летательный аппарат. Его ошибочно приняли за военный беспилотник, сообщило агентство Bloomberg.

Беспилотник не представлял опасности для Литвы.

Руководство Литвы было вынуждено спуститься в убежище после того, как на территорию страны со стороны Беларуси проник самодельный летательный аппарат. Его ошибочно приняли за военный беспилотник, сообщило агентство Bloomberg.

«Лидеров Литвы увезли в убежище после сообщения о вхождении боевого беспилотника в воздушное пространство балтийской страны со стороны соседней Беларуси. Первоначально власти считали, что летающий объект может представлять опасность. Низколетящий объект, вторгшийся в воздушное пространство Литвы, не представлял угрозы», — написало издание Bloomberg.

В безопасное место были переведены премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и председатель парламента Саулюс Сквернялис. Власти страны решили, что был запущен беспилотник типа Shahed. Он на три минуты зашел в воздушное пространство Литвы, но потерпел крушение на территории страны примерно в километре от границы с Белоруссией. Позже стало известно, что БПЛА оказался имитационным дроном Gerbera.

Как URA.RU писало ранее, в июне польские военные сообщали о перехвате российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем. Месяцем ранее истребители НАТО были подняты для сопровождения российского Су-24.

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