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В Пензе на ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор

В Пензе на улице Новочеркасская загорелся трансформатор. Об этом сообщает МЧС по Пензенской области.

Источник: Life.ru

«Горит трансформатор на открытой территории. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Возгорание произошло на транзитном трансформаторе ТЭЦ-1. Для тушения пожара энергоснабжение временно отключили. На месте работают пожарные.

Ранее Life.ru сообщал, что на одном из заводов в Котовске (Тамбовская область) случился сильный пожар. Причиной, по словам врио губернатора Евгения Первышова, стало несоблюдение правил производственных процессов. В результате трагедии погибли три работника предприятия, ещё трое получили травмы.