В Пензе на ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор

Ранее Life.ru сообщал, что на одном из заводов в Котовске (Тамбовская область) случился сильный пожар. Причиной, по словам врио губернатора Евгения Первышова, стало несоблюдение правил производственных процессов. В результате трагедии погибли три работника предприятия, ещё трое получили травмы.