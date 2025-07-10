В Пензе на ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор

«Горит трансформатор на открытой территории. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
Возгорание произошло на транзитном трансформаторе ТЭЦ-1. Для тушения пожара энергоснабжение временно отключили. На месте работают пожарные.
Ранее Life.ru сообщал, что на одном из заводов в Котовске (Тамбовская область) случился сильный пожар. Причиной, по словам врио губернатора Евгения Первышова, стало несоблюдение правил производственных процессов. В результате трагедии погибли три работника предприятия, ещё трое получили травмы.