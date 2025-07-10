СМИ: Курсант училища ВДВ убил командира, связав стропы его парашютов

Курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища (РВВДУ) имени генерала Маргелова намеренно связал стропы парашюта командира Ивана Селина. В результате последний разбился насмерть. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
— Рязанский гарнизонный военный суд арестовал 20-летнего курсанта РВВДУ Илью Казанцева. Он обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) своего командира 24-летнего Ивана Селина. (…) Трагедия произошла во время учебного десантирования из самолета Ан-2 в Рыбновском районе Рязанской области", — говорится в материале.
Когда эксперты осмотрели оборудование солдата, то обнаружили связанные стропы. Спустя несколько дней Казанцев самостоятельно пришел в отделение и признался, что именно он связал стропы как основного, так и запасного парашютов командира с помощью отрезков грузовой стропы. Позже его причастность к произошедшему доказал и анализ ДНК.
Предположительно, мотивом для курсанта послужила личная неприязнь. Сам Казанцев, по его словам, и другие молодые люди неоднократно подвергались «насилию и унижениям» со стороны командира.
Представители потерпевшей стороны обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой лично проконтролировать расследование, поскольку они полагают, что мотивы могут быть другими, говорится в материале.
В июне военнослужащий сбежал из воинской части в Волгоградской области и расстрелял из автомата двоих молодых людей на почве ревности. Позже нападавшего удалось задержать. Им оказался 33-летний контрактник Максим В.