СМИ: Курсант училища ВДВ убил командира, связав стропы его парашютов

Когда эксперты осмотрели оборудование солдата, то обнаружили связанные стропы. Спустя несколько дней Казанцев самостоятельно пришел в отделение и признался, что именно он связал стропы как основного, так и запасного парашютов командира с помощью отрезков грузовой стропы. Позже его причастность к произошедшему доказал и анализ ДНК.