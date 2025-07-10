Голая россиянка с ножом пыталась убить своего ребенка

По словам очевидцев, женщина сначала угрожала причинить вред младенцу, а затем сбросила его с балкона на козырёк подъезда. К счастью, рядом оказались неравнодушные прохожие. Они оперативно сняли ребёнка с козырька и обезвредили агрессивную женщину до прибытия сотрудников полиции. Младенец, по предварительным данным, не получил серьёзных травм и сейчас находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении. Женщина задержана и будет направлена на психиатрическое освидетельствование. По факту случившегося проводится проверка, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.