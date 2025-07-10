Пожилой мужчина погиб при атаке дрона на частный дом в Курске

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курске погиб 73-летний мужчина и загорелся частный дом на улице 3-й Моковской. Об этом в четверг, 10 июля, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Он добавил, что здание частично было уничтожено огнем, также в соседнем домовладении загорелась пристройка. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.
— К сожалению, в результате атаки на частный дом погиб 73-летний мужчина. Приношу искренние соболезнования родным, это огромное горе. Близким обязательно окажем всю необходимую помощь, — написал Хинштейн.
Он также отметил, что в результате удара вражеского дрона на втором, седьмом и восьмом этажах 12-этажного многоквартирного дома, расположенного напротив загоревшегося здания, были выбиты окна. На местах работают все оперативные службы, также по поручению Хинштейна там находится врио мэра Курска.
Кроме того, беспилотники нанесли удары по поселку Новомедведок и деревне Курносовка Щигровского района, также была повреждена вышка сотовой связи. Спасатели ликвидировали возникшие возгорания, передает Telegram-канал Хинштейна.
9 июля Александр Хинтштейн сообщил об атаке украинских дронов на город Рыльск. По его словам, ВСУ нанесли удары по инфекционному корпусу Рыльской ЦРБ, зданию скорой помощи и административному здание ЗАО «Агрофирма “Рыльская”.