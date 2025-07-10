Пожилой мужчина погиб при атаке дрона на частный дом в Курске

Он также отметил, что в результате удара вражеского дрона на втором, седьмом и восьмом этажах 12-этажного многоквартирного дома, расположенного напротив загоревшегося здания, были выбиты окна. На местах работают все оперативные службы, также по поручению Хинштейна там находится врио мэра Курска.