Мирный житель погиб при атаке ВСУ на частный дом

Житель Курска, как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, погиб при атаке ВСУ на частный дом. В многоэтажном доме напротив выбиты окна. На месте работают оперативные службы.
В Курске в результате атаки украинского дрона загорелся частный дом — он был частично уничтожен огнём. В соседнем домовладении, по словам Хинштейна, загорелась пристройка. Возгорание ликвидировано.
«К сожалению, в результате атаки на частный дом погиб 73-летний мужчина», — написал Хинштейн в телеграм-канале. Он принес соболезнования родным: «Это огромное горе». Врио губернатора добавил, что близким будет оказана необходимая помощь.
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