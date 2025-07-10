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Мирный житель погиб при атаке ВСУ на частный дом

Житель Курска, как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, погиб при атаке ВСУ на частный дом.

Житель Курска, как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, погиб при атаке ВСУ на частный дом. В многоэтажном доме напротив выбиты окна. На месте работают оперативные службы.

В Курске в результате атаки украинского дрона загорелся частный дом — он был частично уничтожен огнём. В соседнем домовладении, по словам Хинштейна, загорелась пристройка. Возгорание ликвидировано.

«К сожалению, в результате атаки на частный дом погиб 73-летний мужчина», — написал Хинштейн в телеграм-канале. Он принес соболезнования родным: «Это огромное горе». Врио губернатора добавил, что близким будет оказана необходимая помощь.

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