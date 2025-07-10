Появились кадры взрыва БПЛА между домов в Курске

Из-за взрыва у некоторых машин сработала сигнализация (архивное фото).
В Курске произошел взрыв беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который упал в одном из жилых кварталов. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.
На видеозаписи видно, как над двором одного из домов поднимается столб дыма, после чего происходит мощный взрыв. «Судя по получаемой информации вражеский БПЛА упал и сдетонировал в одном из районов города прямо среди жилых домов», — говорится в сообщении telegram-канала «Курский бомондъ».
Подробности инцидента не приводятся. Информации о пострадавших или жертвах не поступало.
Это не первый инцидент с украинскими беспилотниками в Курске: ранее, в ночь на 8 июля, обломки сбитого БПЛА повредили несколько жилых домов в Железнодорожном округе города. Кроме того, ранее в результате удара ВСУ по городскому пляжу погибли три человека и еще шестеро получили ранения. Власти региона оказывают поддержку пострадавшим жителям.