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Появились кадры взрыва БПЛА между домов в Курске

В Курске произошел взрыв беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который упал в одном из жилых кварталов. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

Из-за взрыва у некоторых машин сработала сигнализация (архивное фото).

В Курске произошел взрыв беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который упал в одном из жилых кварталов. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

На видеозаписи видно, как над двором одного из домов поднимается столб дыма, после чего происходит мощный взрыв. «Судя по получаемой информации вражеский БПЛА упал и сдетонировал в одном из районов города прямо среди жилых домов», — говорится в сообщении telegram-канала «Курский бомондъ».

Подробности инцидента не приводятся. Информации о пострадавших или жертвах не поступало.

Это не первый инцидент с украинскими беспилотниками в Курске: ранее, в ночь на 8 июля, обломки сбитого БПЛА повредили несколько жилых домов в Железнодорожном округе города. Кроме того, ранее в результате удара ВСУ по городскому пляжу погибли три человека и еще шестеро получили ранения. Власти региона оказывают поддержку пострадавшим жителям.

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