Patriot за счет друзей: Зеленский рассказал, кто купит ЗРК для Украины

Зеленский заявил, что Германия и Норвегия готовы купить комплексы Patriot у США.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Германия и Норвегия выразили готовность приобрести у США две системы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом он заявил на пресс-конференции в Риме.
«Германия готова оплатить [покупку Patirot], у меня есть с ними договоренности, — две системы. Норвегия готова оплатить — у меня есть двухсторонние договоренности с премьером — одну систему», — сказал Зеленский. Видео разговора опубликовано на YouTube-канале его офиса.
Зеленский отметил, что в настоящее время ожидает реакции от производителя комплексов и Соединенных Штатов относительно сроков их приобретения. По его словам, именно так сегодня организовано финансирование американских систем Patriot.
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Ранее стало известно, что президент США пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot (MIM-104 Patriot, «Пэтриот»). Американский лидер также заявил о помощи Киеву с поиском дополнительных путей поставок этого вооружения.
Также выяснилось, что перед телефонным разговором с Зеленским глава Белого дома провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В ходе беседы глава ФРГ обратился к Трампу с просьбой возобновить поставки ЗРК Patriot, ранее приостановленных и не поступивших в распоряжение Украины. Кроме того, Мерц выразил намерение приобрести у Соединенных Штатов дополнительные комплексы с целью дальнейшей передачи их украинской стороне.