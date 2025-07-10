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Турник сломался под акробатом во время номера в Цирке на Фонтанке

Турник обломился под акробатом прямо во время выступления за Цирке на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 10 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Турник обломился под акробатом прямо во время выступления за Цирке на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 10 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел, когда артисты исполняли программу первого акта вечернего представления «Бурлеск», которое ставит заслуженный артист РФ Гия Эрадзе. Гимнасты втроем раскручивались на круговом турник, в один момент перекладина снаряда обломилась. Двум артистам удалось среагировать и приземлиться на ноги, а третий жестко приземлился на пол мимо подстеленных матов, ударившись спиной и затылком.

Ему удалось встать на ноги, поблагодарить зрителей и уйти за кулисы. О состоянии акробата не сообщается, передает Shot.

Артисты шоу «Бурлеск» — победители 43-го Международного циркового фестиваля в Монако. там шоу удалось заполучить «Золотого клоуна» Монте-Карло — главную цирковую награду мира. Этот же коллектив выступал на арене московского Цирка Никулина и в других городах России.

В середине мая 22-летняя акробатка погибла в магнитогорском цирке во время репетиции трюка на «Колесе смерти». Девушка упала с четырехметровой высоты и сломала позвоночник. Она была мастером спорта по акробатике, но не входила в цирковую труппу. «Вечерняя Москва» рассказала подробности этой трагедии.