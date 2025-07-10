Турник сломался под акробатом во время номера в Цирке на Фонтанке

В середине мая 22-летняя акробатка погибла в магнитогорском цирке во время репетиции трюка на «Колесе смерти». Девушка упала с четырехметровой высоты и сломала позвоночник. Она была мастером спорта по акробатике, но не входила в цирковую труппу. «Вечерняя Москва» рассказала подробности этой трагедии.